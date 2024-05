Alghero: Aeroitalia aumenta i collegamenti con Linate e Fiumicino

Di: Redazione Sardegna Live

AeroItalia aumenta il numero delle tratte che collegano Alghero - Linate e Alghero - Fiumicino , a partire dal 15 giugno, come comunica la stessa compagnia aerea in una nota: " I passeggeri potranno beneficiare di quattro voli giornalieri invece dei tre attuali , rispondendo così all' aumento della domanda e all'impegno della compagnia aerea di fornire maggiori opzioni di viaggio ai suoi clienti ”.

" La decisione di aumentare il numero di voli tra Alghero e Linate e Alghero e Fiumicino e viceversa dimostra il nostro impegno nel migliorare continuamente l'offerta e la comodità per i nostri clienti - ha affermato il CEO di AeroItalia, Gaetano Intrieri - per noi è fondamentale proporre ai nostri passeggeri un'ampia gamma di opzioni e nuove possibilità di viaggio ."