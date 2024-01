Cagliari, tre aggressioni in poche ore: paura alla Marina

Indagano i Carabinieri: rissa o regolamento di conti?

Di: Redazione Sardegna Live

Due giovani sono stati feriti a coltellate in centro a Cagliari, tra via Napoli e piazza Matteotti, attorno alle 19 di ieri, sabato 27 gennaio, mentre un 25enne di origine algerina è stato rapinato e accoltellato venerdì 26 gennaio, nel cuore del quartiere Marina.

Per quest’ultimo caso è stato arrestato nella giornata di ieri, dai Carabinieri della Squadra Mobile insieme ai colleghi della Squadra Volanti, un 18enne, anch’egli come la vittima di origine algerina. Il 25enne ha riportato un profondo e vistoso taglio all’altezza del collo ed è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale Ss Trinità di Cagliari. Gli sarebbe stata spruzzata anche una sostanza urticante sul viso con una bomboletta spray. L’aggressione dopo averlo rapinato del suo cellulare.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto ieri nelle strade della Marina. Una delle vittime, secondo quanto si apprende, è un ragazzo di nazionalità algerina che avrebbe riportato ferite da codice giallo. Più lievi le conseguenze per un altro giovane, anche lui algerino, forse colpito solo di striscio a una mano: secondo le valutazioni del 118 è un codice verde. Non è chiaro se si sia trattato di aggressione, rissa o regolamento di conti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Secondo quanto riportato oggi dall’Unione Sarda, i residenti del quartiere sono scesi in piazza per protestare contro le numerose scene di violenza che hanno insanguinato la Marina nelle ultime ore.