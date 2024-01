Choc a Cagliari: due giovani accoltellati in centro

Indagano i carabinieri: non è chiaro se si sia trattato di aggressione, rissa o regolamento di conti

Di: Redazione Sardegna Live

Due giovani sono stati feriti a coltellate in centro a Cagliari, tra via Napoli e piazza Matteotti, attorno alle 19 di oggi, 27 gennaio. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto nelle strade della Marina. Una delle vittime, secondo quanto si apprende, è un ragazzo di nazionalità algerina che avrebbe riportato ferite da codice giallo. Più lievi le conseguenze per un altro giovane, anche lui algerino, forse colpito solo di striscio a una mano: secondo le valutazioni del 118 è un codice verde.

Non è chiaro se si sia trattato di aggressione, rissa o regolamento di conti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Proprio nel quartiere Marina, ieri pomeriggio, gli investigatori della Squadra mobile, insieme ai colleghi della Squadra volanti, erano intervenuti poiché un giovane tunisino, dopo essere stato rapinato del suo telefono cellulare, era stato accoltellato alla gola da un gruppo di uomini che si erano poi dati alla fuga.