Fonni in lutto. Marco Loddo muore a 32 anni

Il saluto dei compagni dell'associazione maschere tradizionali 'Urthos e Buttudos' a Marco Loddo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Simon Ska photography

"Solare, gli volevano tutti bene, stare con lui era un piacere ". Sono sotto choc gli amici di Marco Loddo, classe '92, di Fonni, morto a soli 32 anni.

Il giovane faceva parte dell'associazione maschere tradizionali 'Urthos e Buttudos'. "Con lui abbiamo condiviso molte esperienze, viaggi, esibizioni", racconta il presidente Antonio Marazzu.

"Da ormai più di 10 anni era impegnato con la nostra associazione - continua Antonio - per portare avanti le tradizioni e la conoscenza della nostra maschera. Marco era appassionato e innamorato del suo paese. È un grande dolore per noi. Era parte attiva del gruppo Cortes, sempre in prima linea, si impegnava molto".

Marco Loddo "lascia in tutti noi un grande vuoto e un forte ricordo. E' stata e resterà una persona importante, sarà sempre con noi".