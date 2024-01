Salvini: “10 miliardi di investimenti per la Sardegna”

“Strade, ferrovie, aeroporti ma anche dighe e caserme”, ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Di: Redazione Sardegna Live

Un piano di investimenti di quasi 10 miliardi di euro per le opere pubbliche, nuove o da completare, per tutta la Sardegna. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini oggi a Cagliari al convegno 'L'Italia del sì'.

In particolare, sulle nuove opere sono disponibili 133 milioni per i lavori di ammodernamento della Ss 729 Sassari-Olbia, e 188,8 milioni per il tratto Cagliari-Pula della Sulcitana. Presto saranno avviati i lavori per la Statale 554 con i 147 milioni e quelli per la messa in sicurezza della 131 con 143,7 milioni.

Tra le opere in progettazione l'adeguamento dell'asse attrezzato urbano sulla 554, e per la 389 da Villanova a Tortolì passando per Lanusei, il completamento della Ss 291 della Nurra tra Olmedo e l'aeroporto di Alghero e il collegamento con 130 e aeroporto di Elmas per la 195.

E ancora la rete ferroviaria, molto citato il caso di Nuoro, unico capoluogo di Provincia sera un collegamento ferroviario. E poi le dighe con i lavori per quelle di Cumbidanovu, appaltata dopo 34 anni, di Maccheronis e Monti Nieddu. Previsti anche investimenti destinati all'housing sociale in quattro Comuni: Sassari, Olbia, Oristano e Quartu.

Nei fondi per l'Isola anche gli annunciati stanziamenti per la riqualificazione delle caserme delle forze dell'ordine e gli interventi per i tre aeroporti.