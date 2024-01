Cagliari, dirigenti del Torino portano fiori sulla tomba di Gigi Riva

“Il nostro omaggio a Rombo di Tuono”. Questa sera la partita

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Torino Football Club

Questa sera il Torino scenderà in campo a Cagliari nell'anticipo di serie A e in mattinata la dirigenza granata ha voluto rendere omaggio alla memoria di Gigi Riva. Come riportato sui social del club torinese, i dirigenti Davide Vagnati ed Emiliano Moretti si sono recati al Cimitero di Bonaria per depositare una corona di fiori sulla tomba di 'Rombo di Tuono'.

"Il nostro omaggio a Gigi Riva, accompagnati da Nicola Riva, presso il cimitero di Bonaria dove riposa "Rombo di Tuono", hanno scritto i dirigenti del Torino sulla propria pagina Facebook.

Il gesto è stato apprezzato anche da tanti sostenitori rossoblu, che hanno ringraziato simbolicamente gli avversari commentando il post su Instagram.