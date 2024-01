SOS case in affitto Sardegna, Cinzia: “Cerco un appartamento da mesi”

Una cittadina sarda ha raccontato la sua esperienza nella ricerca di una casa in affitto

Di: Ilaria Cardia

“Otto anni fa lasciai Alghero, con il mio compagno, e ci trasferimmo a Olmedo” Inizia così il racconto di Cinzia, una donna che oggi è alla disperata ricerca di una casa in affitto. Quel che racconta la donna è un disagio che sempre più persone stanno riscontrando: l’impossibilità nel trovare una casa in affitto annualmente.

“Le poche e uniche messe a disposizione, sono case molto vecchie o case troppo piccole, in entrambe le modalità a prezzi esorbitanti. Otto anni fa, invece, avevamo l’imbarazzo della scelta anche nei paesi vicino alla città di Alghero. Oggi è impossibile trovare perché tutti preferiscono trasformare gli appartamenti in case vacanze”.

LA RICERCA TRA GLI ANNUNCI – Dopo le parole di Cinzia ci siamo messi alla ricerca di un appartamento attraverso i più importanti portali online utilizzati per la ricerca di una casa. Su 15 annunci visionati per la città di Alghero solo una casa, in campagna al prezzo di 850,00 euro mensili, era disponibile annualmente. Tutte le restanti riportano la dicitura Affitto solo per il periodo estivo.

“Io ho chiesto aiuto agli assistenti sociali o al sindaco. Mi è stato detto che non si può obbligare il proprietario di un appartamento ad affittare, è vero, non ho niente da ridere su questo. Ma qual è l’azione della politica dinnanzi questo fenomeno? Assistito, inerme, a un grande problema sociale. Noi otto anni fa siamo andati via da Alghero perché iniziavano i prezzi proibitivi e le case cominciavano a scarseggiare. Oggi ritroviamo lo stesso fenomeno anche a distanza di chilometri. Alghero è diventata cara anche per i turisti, disposti sempre in numero maggiore ad alloggiare nei paesi limitrofi per risparmiare sui costi del viaggio e a farne le spese sono i residenti.”

E le case popolari? “Sono già occupate e non ci sono nuovi posti. Non considerando il fatto delle graduatorie e delle assegnazioni in base alle possibilità economiche di una famiglia”.

I PROPRIETARI DELLE CASE – Abbiamo provato a contattare qualche proprietario di casa che ha scelto, in modo legittimo, di affittare il proprio immobile solo per i mesi estivi per capire quale fosse il loro punto di vista. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito e Cinzia ci spiega: “A me hanno detto che preferiscono i turisti perché non rischiano di ritrovarsi l’appartamento devastato dopo anni o, peggio, degli affitti in arretrato a causa di inquilini morosi. Vorrei dire, però, che sotto casa mia c’è un Bed and Breakfast e talvolta mi capita di assistere al poco rispetto di alcuni turisti, come possono trattare l’immobile? Inoltre, ho 43 anni e non ho mai saltato un giorno di pagamento di affitto.”

SENZA CASA DA FEBBRAIO – La coppia, a febbraio 2024, dovrà lasciare l’appartamento in cui si trova perché il proprietario vuole venderlo. Ci raccontano di non avere una famiglia alle spalle, un alloggio alternativo e nessuna soluzione per il prossimo futuro.

L’APPELLO ALLA POLITICA – “Questa situazione sta colpendo tantissime persone. Non è più un discorso di cifre e prezzi esorbitanti, non si trovano più le case. È necessario trovare una soluzione nell’immediato!”

Ti ritrovi nella stessa situazione della nostra lettrice e vuoi raccontarci la tua storia? Oppure sei un proprietario di casa che vuole raccontare la sua esperienza e spiegare il suo punto di vista? Potete scrivere all’indirizzo mail redazione@sardegnalive.net