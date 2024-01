Mandas, una piazza intitolata a Gigi Riva

Rombo di Tuono, leggenda del calcio italiano, si è spento ieri, 22 gennaio

Di: Alessandra Leo

A Mandas verrà intitolata una piazza a Gigi Riva.

Il capocannoniere della Nazionale e numero 11 dello storico scudetto del Cagliari del 1970, è deceduto all’età di 79 anni ieri, lunedì 22 gennaio, all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato domenica dopo aver accusato un malore nella propria abitazione.

“La Giunta Comunale, considerata la nomina di Gigi Riva e dei giocatori dello scudetto a cittadini onorari di Mandas, ha appena deliberato di intitolare la piazza tra la via Cagliari e la via Carducci al nostro grande bomber e cittadino onorario, diventerà piazza Gigi Riva - annuncia con orgoglio il primo cittadino di Mandas, Umberto Oppus - Con un'altra delibera si daranno gli indirizzi per realizzare il progetto e un murale dedicato al bomber mandarese Gigi Riva. Un'ala del museo Renato Raccis avrà anche uno spazio dedicato a Marius e a Riva", spiega il sindaco.

Riva era presidente onorario del Cagliari. Considerato il più forte attaccante azzurro del dopo guerra, è attualmente il detentore del numero di gol segnati in nazionale: 35 in 42 presenze, un vero e proprio record.