Primo Trofeo "Gigi Riva" a Maracalagonis

Intitolato piazzale a Rombo di Tuono

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolta ieri, 23 marzo, la prima edizione del Trofeo "Gigi Riva" a Maracalagonis. "Un pensiero a un grande campione nel voler intitolare il piazzale di accesso a tutte le discipline del nostro complesso sportivo - spiega la sindaca del paese, Francesca Fadda -. Strutture belle e attrezzate, in cui riponiamo una base solida per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi e ragazze attraverso lo sport e la circostanza suscita importanti riflessioni. Questa sera, alla presenza di Nicola Riva, si è concluso il primo trofeo Gigi Riva che come ha ricordato Nicola è il primo in tutta la Sardegna".

"Nicola ha premiato il Mara, ma il trofeo verrà portato dal presidente della Gsa Maracalagonis a tutte le società che hanno partecipato e quindi sono tutti premiati. Ha anticipato la premiazione un convegno sullo sport e sulle riforme dello sport a cui hanno partecipato il provveditore Dottor Francesco Feliziani come relatore, Maurizio Cuccaro dell’associazione Badminton Maracalagonis, Andrea Delpin per il Badminton Nazionale, la sottoscritta, il delegato allo sport Salvatore Angioni, l’assessore ai servizi sociali Martina Mulliri, Christian Ghironi atleta dell’atletica leggera campione nazionale di corsa a cui abbiamo fatto i complimenti e ha dato la sua testimonianza preziosa, il presidente della scherma regionale e tutte le società del territorio".

"Un omaggio a Gigi Riva poi è stato lo spettacolare volo di Paolo Serra. Pilota di Maracalagonis appassionato sfegatato anche di Riva. Ancora un omaggio è stata la presenza delle vecchie glorie del Cagliari che si sono prestate alle tante foto con i ragazzi. Infine il Cagliari Calcio ha regalato al Comune di Maracalagonis la maglia di Pavoletti firmata e autografata da tutti i giocatori".