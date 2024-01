Nuoro: Guardia di Finanza in campo per l'educazione alimentare

La compagnia teatrale “Bocheteatro” ha intrattenuto le famiglie mettendo in scena lo spettacolo “Sorichitta”

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ambito delle iniziative a favore del personale dipendente e dei rispettivi famigliari, il Comando Provinciale di Nuoro della Guardia di Finanza ha organizzato, con il sostegno del Fondo Assistenza per i Finanzieri, Ente che si occupa del sostegno previdenziale e assistenziale ai militari in servizio e in congedo del Corpo, uno spettacolo teatrale rivolto ai più piccoli .

All'interno del teatro situato nel complesso della Parrocchia San Giuseppe a Nuoro, la compagnia teatrale “ Bocheteatro ” ha intrattenuto i bambini presenti mettendo in scena lo spettacolo “ Soricitta ” con l'obiettivo di sensibilizzare i genitori ei piccoli a una corretta educazione alimentare e al consumo dei prodotti tipici della nostra terra.

Il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Ferri, dando il benvenuto ai presenti, ha messo in risalto come l'iniziativa sia stata " l'opportunità per concludere insieme le festività e l'occasione di unione tra il Corpo e le famiglie delle Fiamme Gialle nuoresi ".