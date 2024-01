Amici 23, la cantante sarda Kia stupisce tutti. Paola Turci: “È l’artista del futuro”

Chiara Letizia Faedda, durante la sua prima esibizione, è arrivata prima nella classifica canto

Di: Alessandra Leo - Foto da Witty

Un esordio col botto quello di Kia, Chiara Letizia Faedda, cantante 19enne di Cagliari approdata lo scorso 16 gennaio al talent show “Amici”, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Durante la puntata pomeridiana di ieri, domenica 21 gennaio, Kia, allieva seguita da Lorella Cuccarini, si è esibita per la prima volta in presenza si Paola Turci e Francesca Michielin portando il brano “When We Were Young” di Adele e arrivando prima nella classifica di canto.

La giovane cagliaritana ha lasciato piacevolmente incantati i presenti, soprattutto Paola Turci che le ha fatto i complimenti: “A lei non manca nulla, per me è l’artista del futuro. La trovo stupenda, dotata di una presenza incredibile, una voce possente e in grado di interpretare ogni tipo di canzone”.

Chiara Letizia Faedda è entrata nella scuola più famosa d’Italia a seguito dell’uscita, volontaria, dei cantanti Mew e Matthew, che ha fatto sì che si liberassero due posti, occupati poi da Nahaze e Kia, appunto.

“Ha 19 anni e vive a Cagliari con la sua famiglia – si legge nella sua descrizione della cantante -. La musica fa parte della sua vita da sempre: la madre ha sempre cantato e il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. Ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte”.

“La musica – ha detto l'allieva di Amici - mi dà un senso di sollievo, e non mi fa mai sentire sola”.