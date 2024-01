Bauladu. Sequestrata discarica abusiva dai carabinieri, proprietario denunciato

Nell'area sono stati trovati anche rottami di auto e oli esausti

Di: Redazione Sardegna Live

Stoccava in uno stabile senza tetto e in un terreno preso in affitto a Bauladu rifiuti di ogni genere: dai rottami di auto, alle bombole di gas, fino ai fusti di oli esausti. Ma i carabinieri della compagnia di Oristano insieme ai militari forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare di Cagliari lo hanno scoperto durante un controllo.

Sequestrato il fabbricato senza copertura di 200 metri quadrati e un terreno di circa 50 metri quadri. All'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto diversi rifiuti derivanti da demolizione di auto, tra i quali pezzi di carrozzeria, sedili, motori, pneumatici, filtri olio, tutti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Trovati anche veicoli danneggiati e abbandonati, tre bombole del gas per saldatura e vari fusti contenenti olio esausto. Il proprietario di stabile e terreno è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.