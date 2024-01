Notte di fuoco a Olbia: incendiate 5 autovetture

I Vigili del Fuoco hanno domato diversi roghi

Di: Alessandra Leo

Notte di fuoco, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco di Olbia.



Il primo intervento intorno alle 23 di ieri, domenica 14 gennaio, in via del Melograno a Olbia, dove 2 autovetture sono state distrutte dalle fiamme, poi spente grazie all’ausilio di una squadra e il supporto dell'autobotte.

Sempre a Olbia, intorno alla mezzanotte, in via Mosca, i VVF sono intervenuti per un’altra autovettura in fiamme parcheggiata sulla strada e subito dopo in via Belgrado per altre 2 autovetture parcheggiate una di fianco all’altra.

Sull’origine degli incendi sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Olbia.