Selargius. Investita nelle strisce pedonali sporge denuncia

La denuncia nei confronti dell'investitrice è arrivata direttamente dalla vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Un'infermiera di 62 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri di Selargius, che ha raccontato ai militari di essere stata investita lo scorso 3 gennaio in via Gallus mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali.

La donna, ricoverata presso il Policlinico universitario di Monserrato, sarebbe stata travolta da una Volkswagen Golf condotta da una 47enne cagliaritana. L'investitrice si sarebbe immediatamente fermata per soccorrere la malcapitata, con l'ausilio di un passante occasionale.

La vittima è stata poi trasportata con un'ambulanza del 118 in ospedale per importanti lesioni ossee. Nessuno nella circostanza si sarebbe preoccupato di chiamare le forze dell'ordine per l'effettuazione dei rilievi stradali.

L'ipotesi di reato che i carabinieri hanno configurato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è quella di lesioni personali stradali.