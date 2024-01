Massimo Zedda si ricandida a sindaco di Cagliari, “anche primarie”

L’attuale primo cittadino Truzzu sulle regionali: “Mi sento il candidato governatore”

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono a disposizione per candidarmi a sindaco, anche con le primarie. Ma non è questo il punto, saremmo andati anche da soli". A dirlo, ai microfoni di Radio Giornale Radio, è l'ex sindaco di Cagliari e uno dei leader dei Progressisti, Massimo Zedda che conferma la volontà di correre per le prossime comunali proprio mentre si definiscono le coalizioni per le regionali di febbraio in Sardegna, con il suo partito che si è riaffacciato nel campo largo a trazione Pd-M5s.

"Malizioso dire che c'è un accordo che porterà me ad essere candidato unitario della colazione per il sindaco di Cagliari? No - prosegue - abbiamo chiesto da subito che le candidature a presidente della Regione e sindaco di Cagliari e Sassari fossero decise insieme anche per avere più forza alle regionali".

"Sì, mi sento il candidato governatore". A pochi giorni dall'investitura, a maggioranza, da parte del tavolo di centrodestra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, esponente di Fdi rompe gli indugi e parla già da aspirante presidente della Regione Sardegna rispondendo ai cronisti prima di una conferenza stampa in municipio.

Non manca, però, l'appello a Lega e Partito Sardo d'Azione, che, con uno strappo nell'ultimo vertice con gli alleati, propongono di riconfermare Christian Solinas alla guida del centrodestra in vista del voto del 25 febbraio. "Ovviamente noi lavoriamo per l'unità della coalizione - aggiunge - abbiamo la volontà di lavorare con tutti, quindi anche con Lega e Psd'Az, e l'augurio che presto possano essere con noi in squadra".

Nel frattempo c'è attesa per un nuovo incontro nel centrodestra per cercare di riavvicinare i due partiti che sostengono il bis per il governatore uscente.