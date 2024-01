Borgo più bello d'Italia 2024: Arbatax in lizza per il titolo

"Sarà Arbatax ad aggiudicarsi il titolo di 'Borgo più bello d'Italia' quest'anno", scrivono dal Comune di Tortolì

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna scende di nuovo in campo, con le altre regioni italiane, per aggiudicarsi il titolo di 'Borgo più bello d'Italia' , competizione che mette in luce i borghi più belli della Penisola, celebrando la loro unicità.

" Sarà Arbatax borgo marinaro, a tenere alta la bandiera dei quattro mori quest'anno ", si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Tortolì . " Ogni domenica alle 17:15 su Rai3, il Borgo dei Borghi, all'interno della trasmissione Kilimangiaro. Massima condivisione e sostegno ad Arbatax quindi ", è l'appello lanciato sui social dall'Amministrazione.

Si voterà dalle 17:15 del 25 Febbraio 2024 sul sito (CLICCA QUI) e si potrà dare il proprio sostegno telematico una volta al giorno, fino al 17 Marzo.

" In Sardegna siamo 1.572.553 abitanti. Se anche solo il 30% votasse ogni giorno otterremmo 10.483.686 voti. Basteranno per vincere? Probabilmente sì. Quindi massima condivisione e massimo sostegno alla nostra Arbatax. W la Sardegna ", conclude il post.