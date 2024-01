Tonara. Carenza di medici per coprire i turni: guardia medica sospesa

A causa della mancanza dei medici, l'ambulatorio della Guardia Medica di Tonara chiude qualche giorno. Oggi primo turno di sospensione

Di: Redazione Sardegna Live

Allarme rosso anche per i cittadini di Tonara , dove il servizio di assistenza sanitaria della Guardia Medica “ subirà una sospensione in alcuni turni di servizio ”. È quanto si legge in una nota diramata dalla Asl di Nuoro - Distretto di Sorgono, in cui, " Chiedendo sin da ora scusa per il disagio arrecato ", l'Azienda parla di un " costante impegno nella ricerca di medici disponibili che possano supplire i turni scoperti ": quindi, mancano i camici bianchi .

" Nel caso dell'acquisizione di eventuali disponibilità i turni saranno tutti garantiti. Le date di sospensione provvisoria - specifica il comunicato - riguardano i seguenti turni del mese di gennaio 2024: sabato 6, mercoledì 10, giovedì 18, giovedì 25, domenica 28, lunedì 29 - e - eventuali ulteriori variazioni nei turni saranno comunicate tempestivamente con nuovo avviso ".