In Sardegna arriva un ciclone di vento, pioggia e gelo per l'Epifania

Termometro giù di 5 gradi e maestrale con punte di 100 chilometri orari

Di: Redazione Sardegna Live

Vento, pioggia e freddo. Anche in Sardegna irrompe il ciclone di aria gelida che porterà il maltempo per il ponte dell'Epifania. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

"Sul mediterraneo occidentale è arrivata una massa d'aria artica di estrazione marittima che sta innescando un deciso cambio della situazione climatica - spiegano -. Oggi ci ritroviamo una temporanea risalita di nubi che porteranno precipitazioni sparse nei settori occidentali e settentrionali dell'Isola con temperature ancora più alte rispetto alla media stagionale".

Ma da domani la situazione peggiorerà rapidamente con il cielo coperto o molto nuvoloso e pioggia nei settori occidentali, settentrionali e poi centrali con un rinforzo sensibile del vento. "Nel corso della mattinata passerà a maestrale e rinforzerà in maniera importante - precisano gli esperti - con venti che soffieranno sulle coste tra i 50 e i 70 chilometri orari con punte di 100 chilometri sulle zone esposte".

Questa situazione porterà sulla Sardegna aria gelida con un abbassamento delle temperature di quattro-cinque gradi: si passerà da 17 gradi di massima ai 12-13 gradi, quanto alle minime si attesteranno intorno ai 7-8 gradi con qualche grado in meno nelle aree interne e montane.

Per quanto riguarda le piogge, secondo i meteorologi, non saranno abbondanti. "Pioverà nei settori occidentali e settentrionali con cumulati di circa 20 millimetri nella giornata di domani - annunciano -, mentre nei settori meridionali si raggiungeranno circa i 5-6 millimetri. Per fare un raffronto, in un anno cadono circa 600 millimetri di pioggia".

Arriva anche la neve in montagna nella notte tra sabato 6 e domenica 7. Lunedì 8 ancora temporali e pioggia con possibilità di qualche leggera grandinata. Tra martedì 9 e mercoledì 10 i fenomeni si attenueranno, ma a stretto giro torneranno il maltempo e il freddo.