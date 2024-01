La Befana porterà nubifragi, vento, freddo e neve

Tempo in peggioramento già da venerdì 5 gennaio, venti forti in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, non ha dubbi: il caldo anomalo che ha caratterizzato il perodo natalizio e i primi giorni dell'anno ha le ore contate.

In arrivo una Befana caratterizzata dal brutto tempo con nubifragi, vento, freddo e neve.

Già da domani in mattinata avremo le prime avvisaglie del peggioramento con qualche piovasco. Le regioni interessate saranno Sardegna, Liguria e Alta Toscana, in parte anche Piemonte e Valle d'Aosta. Dal pomeriggio il fronte, collegato ad una bassa pressione sul Golfo del Leone, spingerà le piogge più consistenti verso tutto il Nord-Ovest ed in seguito fino al Triveneto.

La neve cadrà a quote collinari in Piemonte ed oltre i 700-800 metri altrove. Per la Befana, sabato 6 gennaio, il maltempo si diffonderà su tutta l'Italia con forti raffiche su Sardegna, Sicilia, Puglia, sulle coste tirreniche e sulle Alpi.

Venti tesi sul resto del Paese. La neve cadrà copiosa tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Domenica il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico. Previste precipitazioni a carattere nevoso sugli Appennini e abbondanti piogge su Emilia Romagna, Marche e Basso Tirreno.

Nel dettaglio:

- Giovedì 4. Al nord: tempo stabile, soleggiato in montagna.

Al centro: soleggiato e mite.

Al sud: qualche piovasco sul Basso Tirreno, poco nuvoloso con clima piacevole altrove.

- Venerdì 5. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari.

Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico.

Al sud: peggioramento in serata.

- Sabato 6. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari.

Al centro: maltempo con piogge intense; venti forti in Sardegna.

Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

Tendenza: ancora tempo molto instabile con piogge e nevicate a quote collinari, temperature in diffuso e sensibile calo.