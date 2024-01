Aggredito durante il Capodanno di Olbia. L’appello: “Cerco testimoni”

Fabrizio Apeddu è stato operato a Sassari per la frattura della mascella

Di: Redazione Sardegna Live

È stato aggredito alle spalle e colpito con un pugno violento nel bel mezzo dei festeggiamenti di Capodanno, nei pressi della zona del concerto. Ora Fabrizio Apeddu, giovane di Berchidda, si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale di Sassari, per via della frattura della mascella.

È stato lui stesso a pubblicare una foto dal letto dell’ospedale dopo l’operazione. Ma ha lanciato anche un appello per trovare testimoni. “C’è qualcuno che ha fatto delle riprese con il drone o qualcosa del genere al concerto di Salmo e Zucchero a Olbia? Magari nella zona vicino all’albero di Natale a circa 30/50 metri dall’uscita del concerto. Scrivetemi in privato, grazie in anticipo” ha scritto in una delle Stories, chiedendo aiuto ai propri followers. Sull’episodio, intanto, indagano le forze dell’ordine.