Sassari. Problemi a una condotta, interruzione in alcuni quartieri

Individuata una dispersione in via Pascoli. Squadre al lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa stanno completando a Sassari un intervento di manutenzione urgente sulla condotta di via Pascoli dove è stata individuata una dispersione all’angolo con via Bogino. Durante l’intervento, che sarà concluso in serata, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nei quartieri Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Sacro Cuore, fanno sapere dall’ente gestore.

“Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi: i tecnici di Abbanoa effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all’utenza. L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato” si legge in una nota. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.