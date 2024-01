Tris di Capodanno da record. Alghero al top: formula vincente

Il presidente Fondazione Alghero Andrea Delogu: "Ora il ritorno del Carnevale, weekend Pasquale e grandi eventi estivi"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Mauro Madau

"Una tre giorni di fine anno col botto che ha raggiunto record mai visti in Sardegna". Così la Fondazione Alghero commenta il successo del Cap d'Any che ha richiamato ancora una volta in città decine di migliaia di persone.

"Numeri certificati anche dalle presenze in città durante gli spettacoli che hanno permesso di registrare sold-out nelle strutture ricettive aperte e in diverse altre attività".

Grande soddisfazione da parte del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. Insieme a tutto il Cda (Pierpaolo Carta e Sara Govoni), dipendenti, collaboratori, sicurezza, forze dell'ordine, soccorsi e amministrazione comunale, si è riusciti a raggiungere, grazie alle preziosa collaborazione con gli organizzatori di Shining Production, un altro prestigioso traguardo.

Un obiettivo, spiega, "che poteva anche sembrare azzardato: tre giorni di concerti con nomi stellari, numeri record e soprattutto nessun problema di ordine pubblico e alcun pesante disservizio. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e ciò certifica, ancora una volta, la comprovata capacità di Alghero di proporre grandi eventi che la incorona ancora una volta come la Capitale del Capodanno in Sardegna e in generale la regina degli spettacoli musicali e non solo".