Investito sulle strisce a Sestu: 27enne in ospedale

Lo schianto ieri sera, alla guida dell'auto uno studente 22enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera alle 22:30 a Sestu, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Monserrato in quanto poco prima un ventisettenne del luogo era stato investito mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali.

Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, si trovava uno studente 22enne cagliaritano. A seguito dell'evento il pedone è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico di Monserrato, dove tuttora permane non in pericolo di vita.

I carabinieri attendono il referto per denunciare eventualmente l'investitore alla Procura di Cagliari per lesioni personali stradali.