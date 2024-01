Accoltellato a Capodanno a Cagliari: condizioni in miglioramento

A causare la lite sfociata nel ferimento sarebbe un lancio di petardi

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà trasferito a breve nel reparto di Chirurgia del Brotzu Giacomo Mura, il 21enne di Portoscuso accoltellato la notte di Capodanno in pieno centro a Cagliari, vicino alle Scalette di Santa Chiara.

Le condizioni del giovane sono in progressivo miglioramento. Per questo Mura abbandonerà presto il reparto di Terapia intensiva per raggiungere quello di Chirurgia.

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cagliari per ricostruire l'episodio e individuare i responsabili del ferimento.

I militari stanno sentendo alcuni giovani che si trovavano con il 21enne e analizzando le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le fasi dell'accoltellamento.

All'origine della lite sfociata nell'accoltellamento, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un lancio di petardi che avrebbe raggiunto il gruppo in cui si trovava il 21enne con la ragazza. Ne sarebbe nata una discussione che avrebbe visto contrapposti due gruppi di giovani. Poi l'aggressione e la tragedia sfiorata.