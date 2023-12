Cagliari: apre al pubblico l'area verde di via Rovereto

Un giardino attrezzato per gli amici a quattro zampe è stato aperto al pubblico in via Rovereto, nel quartiere di Tuvixeddu a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

I lavori che hanno riqualificato lo spazio verde trasformandolo in un vasto giardino attrezzato per gli amici a quattro zampe e per i loro proprietari sono terminati, ed è stata aperta al pubblico l'area verde di via Rovereto, nel quartiere di Tuvixeddu a Cagliari . L'intervento è ricompreso nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate che hanno interessato 27 aree verdi cittadine, finanziati con fondi PON Metro React-EU.

" La rinnovata area di via Rovereto - ha commentato il sindaco Paolo Truzzu - consentirà di avere uno spazio dedicato allo sgambamento dei cani, in un quartiere della città estremamente popolato ma scarseggiante di spazi per i nostri amici a quattro zampe. Grazie alla progettazione e alla messa in opera coordinata dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, l'area è stata trasformata da uno scosceso spazio verde in un giardino accogliente, ricco di verde e all'insegna della sostenibilità energetica e ambientale" .

" L'area verde di via Rovereto di circa 1.000 metri quadrati - ha precisato il vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius - è caratterizzata da una marcata pendenza: per questo motivo, primariamente si è intervenuti per colmare i tanti avvallamenti presenti, indispensabili a rendere fruibile l'intera area e consentire un'agevole messa a dimora di alberi, arbusti e prato.L'allestimento a verde è estremamente variegato, con esemplari di palme Washingtonia, Strelitzie, Albizie e Jacarande, oltre ad arbusti della macchia mediterranea. È presente un ampio pannello fotovoltaico che alimenta l'illuminazione LED, il sistema di sub-irrigazione ad alto risparmio idrico e programmabile in remoto e le videocamere di sorveglianza.Sono inoltre presenti panchine per rendere più comoda la sosta dei proprietari dei cani, mentre gli Gli amici a quattro zampe potranno giocare nella vasta area a loro dedicata, arricchita da giochi di agility dog. Sono inoltre presenti una fontanella con doppio rubinetto, un dispenser di sacchetti e un cestino per i rifiuti ".

Foto: Comune di Cagliari