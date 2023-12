Cagliari, individuato il conducente fuggito dopo aver investito un'infermiera

L’incidente all’alba dello scorso venerdì 22 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di serrate e ininterrotte indagini, a meno di 48 ore dal gravissimo incidente stradale in cui è stata coinvolta un'infermiera, investita all'alba di venerdì 22 dicembre in via Santa Maria Chiara a Cagliari, il personale del Corpo di Polizia Locale ha individuato l'autoveicolo investitore e il suo conducente.



Una prima analisi dei reperti acquisiti sul luogo del sinistro ha permesso agli investigatori di individuare marca e modello del veicolo, mentre la successiva acquisizione e analisi di numerosi video dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati ha permesso di risalire ai possibili percorsi dell'autoveicolo in fuga.

A seguito delle indagini e della successiva perlustrazione del territorio da parte del personale del Corpo, l'autoveicolo danneggiato è stato così rinvenuto e il suo conducente assicurato alla Giustizia.

La Polizia Locale si è avvalsa anche della collaborazione della Polizia Scientifica per l'analisi del veicolo e la repertazione dei frammenti rinvenuti. Rimangono purtroppo critiche le condizioni della donna investita.