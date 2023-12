Incidente sulla SS131dir, 3 km di coda

Veicolo contro il guard rail all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Elmas

Di: Redazione Sardegna Live

Sulla Strada statale 131 dir, passate da poco le 13, una Volkswagen GTI ha impattato per cause da chiarire contro il guardrail, poco prima dello svincolo per l'aeroporto di Cagliari.

Non sembrano esserci feriti gravi né risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Al sinistro è conseguita una pesante congestione del traffico, con più di 3 km di coda. Atteso sul posto il soccorso stradale per la rimozione della vettura ed il ripristino della normale circolazione.