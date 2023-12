Alghero ha un’altra centenaria: è la signora Caterinangela

Caterinangela, classe 1923, è nata a Padria, ma dopo la scomparsa del marito ha deciso di stabilirsi nella sua amata Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Alghero ha un a nuova centenaria: è Caterinangela, classe 1923.

La Sig.ra Caterinangela ha festeggiato ieri, "insieme ai figli e ai nipoti, i 100 anni di vita e ho voluto omaggiarla, a nome di tutta la città, con un mazzo di fiori e una pergamena per celebrare affettuosamente l'importante traguardo", ha scritto in un post pubblicato su Facebook il sindaco Mario Conoci.

"So che ha una grande passione per la poesia e che con le sue composizioni, pubblicate in varie importanti antologie, ha partecipato con successo ad importanti rassegne nazionali e, nel 1988, ha vinto il Premio Europa Cultura - racconta il primo cittadino -. Proprio oggi, tra l’altro, scadeva la sua Carta d’Identità e abbiamo quindi provveduto, insieme all’Ufficiale di Anagrafe dell’ufficio demografico, ad acquisire la firma per il rilascio della carta d’identità elettronica".

La memoria e l’identità culturale sono racchiuse nella vita dei cittadini più longevi, che portano con sé un patrimonio che non può essere disperso, bagaglio di storie, tradizione e saggezza, linee guida per ogni comunità e per le nuove generazioni. Dalle esperienze del passato si può costruire un futuro migliore, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo oggi e così l’amministrazione comunale tiene a visitare presso il loro stesso domicilio i cittadini e le cittadine che varcano la soglia dei 100 anni.

Alla signora Caterinangela, nata a Padria e che, dopo la scomparsa del marito Giovanni Ruzzu, ha deciso di stabilirsi e godersi la vita nella sua amata Alghero, "ancora i migliori auguri da parte mia e di tutta la città", ha concluso il sindaco Conoci.

Foto: pagina Facebook Mario Conoci Sindaco