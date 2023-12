Il 24 dicembre a Belvì il quarto appuntamento con "Affustigare"

Quest'anno la Vigilia di Natale a Belvì sarà allietata dagli eventi rientranti nel calendario di "Colori d'Autunno"

Di: Giammaria Lavena

Dopo il primo weekend targato “Affustigare” a Belvì torna l’evento rientrante nel calendario di “Colori d’Autunno”. Domenica 24 dicembre, infatti, la manifestazione prosegue prima dell’ultimo grande appuntamento del 31, che accompagnerà i partecipanti fino all’alba del nuovo anno.

Nel giorno della Vigilia di Natale l’evento si svolgerà interamente di pomeriggio. Quindi alle 18:30 “l’aperi-castagna”, una degustazione di birre all’aroma di castagne locali, abbinata ai prodotti tipici del territorio di Belvì (salumi, formaggi, castagne bollite e “cocoi erda”). Mentre alle 19 la serata sarà allietata delle esibizioni musicali presso i locali aperti al pubblico.

L’obiettivo di “Affustigare” è principalmente quello di valorizzare il territorio e le tradizioni locali, alla scoperta dei profumi e dei sapori della terra, il tutto contornato da momenti di convivialità, musica e intrattenimento.

“Colori d’Autunno” è un progetto promosso dall’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione delle Biodiversità, in collaborazione con Geoambiente-Ecoistituto del Mediterraneo, finanziato dalla Legge regionale 7 e facente parte del calendario del turismo-esperienziale.

E’ attraverso queste esperienze, infatti, che i partecipanti hanno avuto e avranno la possibilità di sentirsi protagonisti grazie alle iniziative introdotte all’interno del calendario: dai trekking alle attività di survivor, passando per le degustazioni, con l'occasione di partecipare in prima persona all’attività di “affustigare”, rivivendo quella che un tempo era consuetudine fra i proprietari terrieri, che anticamente davano la possibilità alle persone meno abbienti di fare provviste in vista della lunga stagione invernale.

Ancora due appuntamenti al termine di questa edizione, che nel 2023 ha allargato i propri orizzonti e che, grazie al lavoro delle associazioni e della comunità, continua a crescere diventando sempre più coinvolgente.