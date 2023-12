Un sardo su due ha problemi di eccesso di peso

Nel centro specializzato del San Giovanni di Dio, a Cagliari, oltre mille visite l’anno

Di: Redazione Sardegna Live

L’obesità è una patologia sempre più diffusa nel nostro paese. Gli ultimi dati disponibili evidenziano come in Sardegna la popolazione con eccesso di peso, ovvero la somma di sovrappeso e obesità sia il 51,8% per gli uomini e il 31,2% per le donne, mentre la sola obesità si aggira intorno al 10% nei maschi e il 9% nelle femmine. Dati in linea con la media nazionale. Esattamente come per gli under 18: uno su quattro soffre di eccesso di peso.

Nel Centro obesità del San Giovanni di Dio, ogni anno si eseguono oltre mille accessi tra prime visite e visite di controllo. I dati in costante crescita evidenziano come sia necessaria la creazione di una rete per la gestione della patologia in Sardegna. Di questo e tanto altro si parlerà al III Congresso regionale della Società Italiana dell’Obesità (SIO) e dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) che si svolgerà a Cagliari, il 16 dicembre, all’hotel Regina Margherita (con inizio alle 9.30).

La presidente regionale SIO, la professoressa Fernanda Velluzzi del Centro obesità del San Giovanni di Dio: «I dati registrati nel 2021 mostrano un incremento del tasso di obesità nella popolazione adulta».

Eccesso di peso e obesità non riguardano solo gli adulti ma interessano anche i più piccoli. «In Italia, nel corso degli ultimi dieci anni – prosegue la professoressa - si stima che circa un minore su quattro di 3-17 anni sia in eccesso di peso. Si è osservata dapprima una lieve riduzione, dal 28,5% del 2010-2011 al 25,5% del biennio 2016-2017, e successivamente una stabilità fino al 2018-2019, quando l'eccesso di peso si attestava al 25,6%. Tuttavia – conclude la specialista - a partire dal 2020 si sono cominciati a registrare segnali di crescita, con l'eccesso di peso che nell'ultimo biennio 2020-2021 si è attestato al 27%. L'eccesso di peso è maggiormente diffuso tra i bambini di 3-10 anni (34,5%) poi al crescere dell'età va diminuendo (valore minimo tra gli adolescenti di 14-17 anni pari al 16,8%)».

Al congresso parteciperà anche il professor Rocco Barazzoni, presidente SIO Nazionale insieme a molti altri esperti del settore provenienti da tutta la regione. L’evento sarà diviso in due sessioni. La mattina si focalizzerà su alcuni aspetti fisiopatologici e clinici ancora poco considerati come il ritmo circadiano e il ruolo del sonno, la relazione tra olfatto e scelte alimentari, la flessibilità metabolica, la personalizzazione degli interventi nutrizionali e motori, la modulazione del microbiota intestinale attraverso la dieta, l’obesità sarcopenica.

Verranno inoltre trattati alcuni aspetti di grande rilevanza clinica quali le epatopatie, i disturbi respiratori, le complicanze della super-obesità e la possibilità che l’obesità si associ o nasconda un disturbo del comportamento alimentare. Nella sessione pomeridiana invece si proseguirà con due interventi dedicati alle novità terapeutiche in campo farmacologico e chirurgico.