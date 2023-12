Sanluri. Abbagliato dal sole investe una pensionata, adesso rischia la denuncia

La donna ha riportato serie lesioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Sanluri, una donna di 73 anni è stata investita in via Bologna da un 55enne alla guida di un furgone. La pensionata è stata travolta in prossimità di un attraversamento pedonale.

Il conducente del mezzo è stato probabilmente abbagliato dal sole, che non gli avrebbe permesso di accorgersi della presenza della malcapitata. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118.

L'anziana è stata trasportata da un'ambulanza presso l'ospedale civile di San Gavino Monreale, ed è tuttora ricoverata in ortopedia.

Le sue condizioni sono da valutare per serie lesioni. I militari stanno valutando una possibile denuncia per lesioni personali stradali.