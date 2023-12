“Per l’Italia sempre”, presentato a Cagliari il CalendEsercito 2024

Questa mattina nella sala biblioteca del Palazzo De La Vallèe il generale Scanu ha illustrato i contenuti del Calendario dell’Esercito

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, ha presentato stamane alle autorità civili e militari e agli organi d’informazione dell’isola, il CalendEsercito 2024 intitolato “Per l’Italia sempre… prima e dopo l’8 settembre 1943”.

Il Generale Scanu ha illustrato i contenuti del calendario 2024 che in questa edizione vuole ricordare i fatti d’arme della II Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il Giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente. La loro Medaglia ha rappresentato, e tutt’ora rappresenta, il riconoscimento da parte di tutti gli Italiani, del loro profondo senso del dovere verso l’intera comunità e verso la Patria.

Presenti all’evento il Professor Aldo Accardo, già Professore ordinario di Storia Contemporanea presso L’Università degli Studi di Cagliari, il Dott Lorenzo Paolini, Direttore Editoriale de l’Unione Sarda che, unitamente al Dottor Carlo Figari, sono fra gli autori dell’iniziativa editoriale dedicata ai caduti sardi delle due guerre mondiali.

Ad impreziosire la presentazione del CalendEsercito 2024, prodotto e realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, l’intervento del ricercatore di storia militare, Dott. Alberto Monteverde, curatore della mostra “Eroi e Caduti sardi nella Seconda Guerra Mondiale Sardinienschild 8 settembre 1943. I tedeschi in Sardegna. La liberazione di Cagliari e dell’isola”, realizzata dal Club Modellismo Storico di Cagliari, in collaborazione con il Comune di Cagliari e L’Unione Sarda. Attraverso le pagine degli inserti storici editi dall’Unione Sarda, rari documenti d’archivio, fotografie inedite, preziosi reperti e alcuni suggestivi diorami in scala, l’esposizione ha ricostruito le vicende dell’Armistizio nell’Isola. Tra i reperti si è segnalata l’uniforme del Colonnello Giovanni Biddau di Ploaghe, in forza al 152° Reggimento della Divisione “Sassari” che all’indomani dell’Armistizio si oppose eroicamente ai Tedeschi, decedendo successivamente nel lager di Flossenbürg al termine di una sofferta prigionia.

La mostra potrà essere visitata presso il Circolo Unificato dell’Esercito nelle seguenti giornate:

Ingresso in Via Principe Amedeo, 41, Cagliari

12 dicembre 2023 dalle 14:30 alle 16:30;

13 e 14 dicembre 2023 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30;

15 dicembre 2023 dalle 14:30 alle 16:30.

Ha concluso l'incontro il Coro Polifonico "Stella Maris", diretto dal Colonnello Luciano Sechi, con l'esecuzione di alcuni apprezzati brani musicali tra i quali "Dimonios", celeberrimo inno della Brigata "Sassari".

È possibile acquistare il CalendEsercito presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. La ventisettesima edizione dell’opera editoriale, realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles) e Beretta, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei Militari di Truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.