Nuoro. Celebrazioni in onore di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono svolte durante la mattinata di oggi, 5 dicembre, presso la chiesa dei Salesiani di Nuoro, le celebrazioni in onore di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco.



Alla messa, officiata dal Vicario Gernerale Don Mattana, hanno partecipato le autorità civili e militari di tutto il territorio come il Prefetto di Nuoro, dott. Giancarlo Dionisi e tutti i vertici delle forze armate e i dirigenti dei vari uffici pubblici. Oltre al sindaco di Nuoro, erano presenti anche tanti sindaci del territorio di competenza del Comando come i primi cittadini dei Comuni di Budoni, San Teodoro, Villagrande e Lanusei e tanti altri a dimostrazione della vicinanza dei Vigili del Fuoco alle comunità.



A fare gli onori di casa il Comandante Provinciale Antonio Giordano che, con un breve discorso a fine celebrazione, ha voluto salutare tutti i presenti facendo un bilancio dell’anno trascorso: “Tante sono state le cose realizzate, soprattutto in questi ultimi tre anni, dal rinnovamento completo del parco automezzi con circa 35 mezzi nuovi, passando per i progetti di efficientamento energetico delle sedi (tra i primi in Italia ad essere dotati di colonnine elettriche), la prossima realizzazione del presidio rurale di Villagrande e non ultimo i lavori di rifacimento della nuova aula didattica e la nuova sala operativa



Anche quest’anno durante la Campagna Estiva siamo riusciti a raddoppiare il nostro dispositivo di soccorso con l’apertura delle basi estive di Villagrande, San Teodoro e Orosei oltre ai due presidi acquatici di Budoni e San Teodoro, per il pattugliamento a mare delle coste, tutto questo possibile anche grazie al grande impegno e collaborazione dei sindaci del territorio che ogni anno ci mostrano il loro sostegno e ripongono la loro fiducia in noi, e per questo vorrei ringraziarli di cuore.



Sono circa 7000 gli interventi di soccorso a cui siamo stati chiamati a rispondere in quest’anno per spegnimento di incendi, soccorso a persone, incidenti stradali (sempre un numero troppo alto purtroppo), dissesti statici, allagamenti e recupero di beni, il che fa capire quanto dinamico sia il nostro lavoro.

Con la nostra presenza costante nel momento del bisogno e la nostra azione a tutto campo, svolgiamo anche un’importante missione sociale, riconosciuta sempre da tutta la cittadinanza a cui siamo chiamati a dare una risposta.”



Il Comandante Giordano ha poi concluso dedicando un pensiero alla famiglia del Vigile del Fuoco Giovanni Maria Spiggia, deceduto prematuramente lo scorso agosto a quasi un anno dal suo incidente avvenuto per espletare un soccorso tecnico urgente. Con lui il Comandante ha voluto ricordare anche la dott.ssa Incollu e il suo autista Fois, anch’essi deceduti mentre svolgevano il proprio lavoro a favore della comunità.



Dal prossimo 20 dicembre al Comandante Giordano subentrerà il nuovo Comandante Giampaolo Lampis.