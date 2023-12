Nuovo stadio a Cagliari: domani accordo in Consiglio comunale

Passaggio decisivo per sbloccare il trasferimento di 50 milioni

Di: Redazione Sardegna Live

Il "Gigi Riva" di nuovo in Consiglio comunale a Cagliari. L'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori di domani.

Il punto spiega tutto: "Realizzazione del nuovo stadio del Comune di Cagliari secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i Campionati Europei 2032 - approvazione schema accordo di programma con la Regione Autonoma della Sardegna".

È il passaggio successivo alla delibera approvata la scorsa settimana dalla Giunta regionale. È solo una formalità, importante per sbloccare il trasferimento di 50 milioni di euro dalla Regione al Comune. Il resto dei costi saranno poi coperti dal Cagliari e dal Comune. Questa la ripartizione dei fondi: tre milioni subito, 15 per l'anno 2024, 12 per il 2025 e infine 20 mln per il 2026.

Il Comune di Cagliari dovrà, invece, "sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza".