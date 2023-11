Quartu Sant’Elena. Alla guida senza patente, mai conseguita: denunciato

Il 35enne era già stata fermato e denunciato per analogo motivo

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di un automobilista che, a Quartu Sant’Elena, si è messo alla guida nonostante non abbia mai conseguito la patente. A trovare il 35enne del luogo, il 15 novembre, i Carabinieri del Norm - Sezione Radiomobile della locale Compagnia, che hanno denunciato presso il Tribunale di Cagliari per guida senza patente con recidiva.

L’uomo è stato trovato alla guida di un’autovettura Chevrolet Matiz, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. All’esito degli accertamenti è emerso che nell’ultimo biennio l’uomo era già incorso in analoga violazione. Il veicolo, che non era di proprietà dell’uomo, è stato affidato al legittimo proprietario.

Nella stessa giornata, a Lunamatrona, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto di armi od oggetti di genere proibito, un 54enne residente a Turri. L’uomo è stato fermato a bordo della sua autovettura e all’esito della perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattadese” ed una roncola in ferro con lunghezza di 32 trentadue. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.