Regionali '24, Più Europa: "Nessuna restituzione di tessere in Sardegna"

"Non è arrivata alcuna lettera di restituzione dell'iscrizione a Più Europa da parte di presunti iscritti sardi"

Di: Redazione Sardegna Live

Più Europa, il partito di Emma Bonino, precisa in una nota stampa che "Né alle mail del partito, né a quelle personali dei nostri dirigenti, è arrivata alcuna lettera di restituzione dell'iscrizione a Più Europa da parte di presunti iscritti sardi. Da un controllo nel nostro database solo 4 delle persone menzionate risultano iscritte a Più Europa. Le altre persone non risultano attualmente iscritte o sono sconosciute al nostro database".

Ieri la lettera inviata da Marco Argiolas con l'annuncio della restituzione delle tessere "da parte di una ventina di iscritti, che confluiranno nella Base Sardegna" in polemica con la scelta di uscire dal tavolo di coalizione e appoggiare Renato Soru. Oggi il partito ribadisce "la piena fiducia al coordinatore regionale Riccardo Lo Monaco per il lavoro politico e l'iniziativa che sta conducendo in Sardegna".