Gonnosfanadiga, truffa alimentare per oltre 5000 euro: 2 denunce

Uno dei due è una guardia giurata

Di: Alessandra Leo

Spacciandosi per un commerciante di prodotti alimentari di nicchia particolarmente ricercati e con l'aiuto di complice, è riuscito a ottenere due forniture di cibi a Gonnosfanadiga senza pagarli. Il primo dei truffati, per un importo di 3.896 euro, è un commerciante di insaccati del Medio Campidano, mentre la seconda fornitura riguarda olio extravergine di oliva e olive in salamoia per un totale di 1275 euro.

Gli accusati sono un 68enne di Quartu Sant'Elena, noto alle forze dell'ordine, e il complice, un 62enne di Fluminimaggiore,guardia giurata incensurato, denunciati entrambi per truffa aggravata questa mattina a Gonnosfanadiga dai Carabinieri della locale stazione.

La guardia giurata rischia anche la revoca del porto d'armi che gli è essenziale per lavorare.