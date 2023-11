Atzara, street art sulla cabina E-Distribuzione: l'opera di Mauro Patta

L'artista atzarese Mauro Patta ha trasformato la cabina elettrica di E-Distribuzione di Atzara in un'opera di street art

Di: Redazione Sardegna Live

Mauro Patta , artista atzarese di fama internazionale che, oltre a dedicarsi alla pittura e alla grafica, è diventato uno dei maggiori esponenti dell'antica arte dei murales, ha trasformato la cabina elettrica di E-Distribuzione di Atzara in un'opera di street art .

Dalla collaborazione tra l'associazione culturale Santa Maria 2019, che ha commissionato l'opera con il patrocinio del Centro commerciale naturale Atzara, il Csm 2023, l'amministrazione comunale ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, grazie a Mauro Patta è nata " Gemma ", una “ suggestiva sintesi artistica della cultura e della tradizione locale ”. Un omaggio al paese di Atzara che raffigura alcuni elementi preziosi che costituiscono il suo patrimonio : la storica cultura vitivinicola, l'arte tessile e il costume tradizionale, ma soprattutto le giovani generazioni, le gemme appunto che stanno contribuendo a far fiorire questo luogo.

" Siamo molto orgogliosi di vedere conclusa l'opera d'arte e averla inaugurata in presenza di coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione ", afferma Carmen Delogu del CSM 2019. " Siamo sempre lieti di dare spazio alla street art e questa iniziativa - dice il responsabile dell'Unità territoriale di Oristano di E-Distribuzione, Gianluca Oddi - valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio.Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, oggi le possiamo vedere in un'altra veste, reinventare come spazi artistici e integrare sempre più con l'ambiente, favorendo il decoro urbano e la diffusione della cultura e della tradizione ".