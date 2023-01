Sardegna. Murale in gara tra i 100 più belli al mondo: dov’è e come votarlo

Il premio si chiama “Best Street Art of 2022 Awards". Saranno 30 i Paesi che eleggeranno la migliore opera muraria realizzata nel 2022

Di: Ilaria Cardia; Foto: Instagram Patta.Artist

La street art cambia e colora le città. Essa non deve essere confusa con i graffiti, spesso utilizzati come espressione di vandalismo; oggi la street art, infatti, viene considerata una vera e propria forma d’arte. Viene rappresentata esclusivamente nei luoghi pubblici attraverso l’utilizzo di bombolette spray, stencil, colori acrilici con pennelli. Sono opere che riescono a descrivere l’identità territoriale attraverso un’immagine.

Il concorso – La piattaforma Street Art Cities ha raccolto (in 92 città di 30 Paesi) cento opere tra le più belle del mondo. L’Italia non è rimasta esclusa nella scelta, infatti, nei murales selezionati possiamo trovare: JDL - L'amore è più forte della morte (Taranto), Vesod - Psiche (Mantova), Claudio Chiaravalloti - Luce a San Pietro (San Pietro), Vera Bugatti - Reflecting Again (Adria), Rosk – La ragazza del futuro (Palermo), Buglisi – Controcorrente (Cefalù).

Nella classifica è presente anche l’artista sardo Mauro Patta (Patta Artist) con l’opera Sa festa a Uras, in provincia di Oristano. Il murales realizzato da Patta è dipinto su una delle pareti esterne della sede dell’Avis di via Marconi; commissionata all’artista dalla Leva 1981 è stata realizzata a giugno 2022. L’immagine, che raffigura una donna in abito tradizionale sardo, è un tributo al patrimonio culturale di Uras.

Come votare – Toccherà alla giuria popolare scegliere tra queste per decretare la vincitrice. Si può partecipare alla votazione attraverso l’applicazione Street Art Cities oppure direttamente sul sito internet. Sarà possibile votare fino al 31 gennaio.