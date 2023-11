Il Grande Centro sulla DC: “Mai incontrato Francesca Donato”

Diffusa una nota dal Grande Centro dopo il chiarimento dei giorni scorsi della Democrazia Cristiana che faceva riferimento, tra l’altro, all’eurodeputata Francesca Donato

Di: Redazione Sardegna Live

“I rappresentanti delle forze politiche centriste, autonomiste e civiche della Sardegna, appreso dalla stampa delle dichiarazioni rese da Francesca Donato, precisano di non averla mai incontrata e di non essere a conoscenza nei dettagli dell’impegno politico in Sardegna suo e del movimento di cui fa parte”. È quanto si legge in una nota diffusa dal Grande Centro dopo il chiarimento dei giorni scorsi della Democrazia Cristiana che faceva riferimento, tra l’altro, all’eurodeputata Francesca Donato (LEGGI QUI).

“Il Grande Centro in Sardegna è stato da noi fondato con il contributo decisivo della Democrazia Cristiana di Rotondi, rappresentata nell’isola da autentici democratici cristiani, che potranno, alla luce di una giurisprudenza inequivocabile, utilizzare alle elezioni la denominazione Democrazia Cristiana.Invitiamo pertanto Francesca Donato a non generare confusione in Sardegna citando immotivatamente la confederazione del Grande Centro” conclude la nota.