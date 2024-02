È morta Maria Fida Moro, figlia dello storico leader Dc

Aveva 77 anni ed era malata da tempo

Di: Redazione Sardegna Live - foto da video agenzia Vista

L'ex senatrice Maria Fida Moro, primogenita del leader della Dc Aldo, è morta a Roma all’età di 77 anni. Si è spenta, dopo una lunga malattia, in una clinica romana.

La notizia è stata comunicata in Senato dal presidente Ignazio La Russa, che ha chiesto all'assemblea di osservare qualche attimo di silenzio. “Vogliamo rivolgere a Maria Fida Moro un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio”, ha detto La Russa in Aula.

È stata senatrice, dal 1987 al 1992, eletta con la Dc e passata successivamente al gruppo di Rifondazione comunista come indipendente per approdare, infine, al misto. Nel 2016 si è candidata al Comune di Roma come capolista di 'Più Roma - Democratici e Popolari' a sostegno di Roberto Giachetti.