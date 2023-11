Maltempo ad Arbus. La mareggiata cancella l'arenile a Gutturu 'e Flumini

La mareggiata di questi giorni ha fatto sparire l'arenile sabbioso

Di: Redazione Sardegna Live, video Andrea Soru

La mareggiata causata dal maltempo nei giorni scorsi ad Arbus ha fatto scomparire il suggestivo arenile sabbioso di Gutturu 'e Flumene. Le immagini in copertano mostrano come si presentava la spiaggia quest'estate e come è oggi. Il video è di Andrea Soru.