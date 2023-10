Assemini. I carabinieri intervengono per una lite, un uomo trovato con pietre e un tubo: due denunce

Uno dei due si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, entrambi denunciati

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri ad Assemini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Goceano, dove era stata segnalata una lite all'esterno di un'attività commerciale. I militari hanno subito rintracciato e sottoposto a controllo i due presunti protagonisti del litigio.

I due uomini, in evidente stato di agitazione psicofisica, avrebbero ammesso di aver avuto poco prima un'accesa discussione tra di loro. Il primo dei due, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di un tubo metallico della lunghezza di un metro e 10 cm e di due pietre tenute in tasca, evidentemente non per scopi pacifici.

Il secondo avrebbe rifiutato inutilmente di farsi identificare. Entrambi presentavano lievi contusioni ed escoriazioni dovute presumibilmente alla colluttazione avuta poco prima, e avrebbero rifiutato le cure mediche.

Sono stati comunque invitati a farsi medicare presso un pronto soccorso e a formalizzare una denuncia sull'accaduto contenente le rispettive versioni dei fatti.

I carabinieri hanno denunciato il 49enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere, mentre per l'altro uomo, 37 anni, per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, entrambi noti per precedenti vicende giudiziarie.