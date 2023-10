Domus De Maria: calci e pugni alla compagna, in manette un 44enne di Cagliari

A lanciare l'allarme la donna, trasportata poi in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Domus de Maria, un 44enne di Cagliari è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pula, dopo l'allarme lanciato dalla compagna dell'uomo.

Secondo quanto riferito l'uomo, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool, al culmine di una violenta lite avrebbe aggredito la donna colpendola con calci e pugni.

La vittima è stata trasportata dal 118 presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per le lesioni riportate e non è comunque in pericolo di vita.

L'arrestato è stato dapprima condotto presso la caserma di via Nuoro, fotosegnalato e quindi tradotto dai militari presso la Casa circondariale di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.