Anche Più Europa chiede le primarie nel Campo Largo

Proposta la candidatura di Nicola Sanna a sindaco di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Si allarga il fronte dei partiti del campo largo del centrosinistra che chiede le primarie per la scelta del candidato governatore alle regionali del 2024. "Senza primarie non si può pretendere che tutte le forze debbano accettare qualunque candidatura prevalga al tavolo". Lo dice Riccardo Lo Monaco, coordinatore regionale di +Europa che sostiene come le primarie potrebbero risolvere il problema di un eventuale candidato espressione di partiti o movimenti politici troppo distanti dalle loro sensibilità.

"Un conto è sostenere un candidato presidente che, a seguito di un patto di coalizione e della condivisione delle regole delle primarie, dovesse ricevere il gradimento degli elettori, diventando il candidato di tutti - aggiunge - altra cosa è pretendere che tutti accettino qualunque candidato emerga da una decisione presa a maggioranza tra le forze sedute intorno a un tavolo - prosegue - Sin dalla prima riunione del 7 luglio abbiamo sostenuto che, pur sentendoci naturali partner di una coalizione ampia e alternativa al centrodestra che ha affossato la Sardegna, avremmo avuto serie difficoltà a sostenere la candidatura alla presidenza di una figura che non rappresentasse una sintesi".

"Abbiamo dunque preso atto di come alcune delle forze presenti al tavolo non volessero le primarie, ribadendo la nostra non disponibilità a sottostare a qualsiasi candidatura, e abbiamo inoltre ricordato come fuori dal tavolo ci siano delle realtà importanti del nostro campo che non possono essere ignorate - aggiunge - Per +Europa il candidato presidente deve essere garante e federatore, deve rappresentare la sintesi delle sensibilità delle forze politiche, partitiche e civiche, che lo sostengono e, aspetto di non poco conto, deve essere capace di allargare il più possibile il perimetro elettorale, rivolgendosi con credibilità, data anche dalla propria esperienza politico-amministrativa, ai tanti sardi delusi che nel 2019 votarono per l'attuale maggioranza di centrodestra".

Lo Monaco non parla solo di regionali e rilancia sulle amministrative, lanciando la candidatura di Nicola Sanna a sindaco di Sassari nel corso di un incontro con gli iscritti sassaresi: "Abbiamo chiesto a Nicola la sua disponibilità, offriamo la sua esperienza a tutto il panorama politico alternativo a chi oggi malgoverna la città di Sassari e siamo pronti a sostenere la sua candidatura in eventuali primarie che - conclude - Nicola ha anche già affrontato e vinto".