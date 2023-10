Selargius. L’Antica Casa Atzeni apre le proprie porte per il ponte di Ognissanti

La casa punta a diventare oltre che la sede dell'Associazione, un polo di attrazione turistica e culturale

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione del ponte di Ognissanti, l'Associazione Culturale Mariangela Atzeni apre sino al 2 novembre le porte al pubblico dell'Antica Casa Atzeni di Selargius, una tra le più antiche delle case Campidanesi presenti nell'hinterland di Cagliari, nonché dimora della famiglia da oltre cinque generazioni.

L'Associazione culturale, nata dopo la scomparsa di Mariangela, la maggiore dei fratelli Atzeni, e a lei intitolata, è stata istituita dai fratelli, i nipoti e pronipoti, con lo scopo di conservare la memoria storica Selargina e di promuovere eventi culturali con mostre d'arte ed eventi, ma anche laboratori di tipo manuale, come ad esempio la creazione di cesti tradizionali come is crobis.

