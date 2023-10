Morta la 64enne in coma dopo un incidente a Sassari

Era in coma dal 7 ottobre: scesa dall'auto dopo un incidente stradale, era caduta battendo la testa

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta Gabriella Cau, la donna di 64 anni rimasta ferita il 7 ottobre in un incidente stradale alle porte di Sassari. La donna si è spenta questo pomeriggio all'ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione.

L'episodio risale a venti giorni fa, quando la vittima viaggiava su una Peugeot 3008 guidata da una parente che, mentre percorreva una stretta stradina vicinale tra le borgate di San Giovanni e Sant'Orsola, si era scontrata lievemente con un'altra auto, un'Audi A4 condotta da un 53enne.

La donna era così scesa dall'auto per verificare i danni e protestare contro l'altro automobilista, ma era caduta battendo la testa. Soccorsa dal 118 era stata ricoverata in Rianimazione in condizioni gravi. Il 53enne si era dato alla fuga ed era stato rintracciato e identificato poco dopo dagli agenti della Polizia locale. Le versioni sulla dinamica dell'incidente erano approssimative e discordanti e gli agenti avevano faticato a ricostruire i fatti e inviare poi una informativa alla Procura.

Ora, con la morte della 64enne, la posizione dell'altro automobilista potrebbe aggravarsi.