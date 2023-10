Lavoro in Sardegna: la Regione stanzia 10 milioni per la formazione

L’assessore Lai: “Creare le competenze richieste dal mercato del lavoro”

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta regionale, su proposta dell'assessora del Lavoro Ada Lai, ha stanziato 10 milioni di euro per gli interventi di politica del lavoro e formazione professionale. Di questa cifra, otto milioni saranno dedicati al Fondo Lavoro in Sardegna Annualità 2022 e due per il Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS Annualità 2023, per la pubblicazione di un Avviso per l'avvio di percorsi di formazione breve finalizzati alla certificazione delle competenze.

"Il 2023 è l'anno europeo delle competenze proclamato dall'Unione per rilanciare il valore della formazione - afferma Lai -. La Regione ha avviato investimenti senza precedenti sulle persone, sempre più efficaci e inclusivi, per creare le competenze richieste dal mercato del lavoro, che garantiscono occupazione ai disoccupati, ai giovani e alle donne".

La delibera, inoltre, prevede un altro milione per lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti a favore delle agenzie formative accreditate (Annualità 2022-23 -2024, Legge Regionale n. 22).