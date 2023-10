Cagliari. 83enne porta un proiettile in caserma: era del marito e risale alla Prima guerra mondiale

Potrebbe trattarsi di un ricordo portato a Cagliari da un reduce del primo conflitto mondiale

Di: Ilaria Cardia

Una 83enne residente nel capoluogo sardo, pensionata e incensurata si è presentata ieri (25 ottobre) nella caserma Villanova di Via Nuoro, a Cagliari, per consegnare un insolito oggetto. La vedova, infatti, ha mostrato ai carabinieri un proiettile calibro 35 millimetri, in ottimo stato, mai incamerato e di produzione austriaca, risalente alla Prima guerra mondiale.

L’anziana signora ha raccontato ai militari di averlo rinvenuto tra gli oggetti appartenuti al defunto marito. Il proiettile è stato subito preso in consegna dagli artificieri del Comando Provinciale che, a seguito di ispezione, lo hanno classificato come colpo da cannone completo di bossolo semi perforante risalente al primo conflitto mondiale.

L'oggetto è ora custodito in sicurezza e verrà presto distrutto dagli stessi artificieri. I carabinieri non escludono che possa trattarsi di un ricordo portato a Cagliari da un reduce del primo conflitto mondiale.