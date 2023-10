Parte in Sardegna la campagna vaccinale per l'influenza: preoccupa il dato sugli anziani

Lo scorso autunno solo il 37,3% degli over 65 ha ricevuto il vaccino. "Influenza molto sottovalutata anche dai più fragili"

Di: Redazione Sardegna Live

Al via in Sardegna la campagna antinfluenzale. L'obiettivo è quello di migliorare i numeri rispetto alla passata stagione autunnale, soprattutto per quanto riguarda gli anziani: nell'autunno 2022 solo il 37,3% degli over 65 ha ricevuto il vaccino, in calo rispetto all'anno precedente (41,2%). Una distanza siderale rispetto ai target fissati dal ministero della Salute, che raccomandano il raggiungimento del 75% come obiettivo minimo e del 95% come ottimale tra gli anziani e i gruppi a rischio.

"L'influenza, purtroppo, è ancora molto sottovalutata - afferma Gabriele Mereu, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Cagliari - anche dai più fragili. Sensibilizzare tutta la popolazione anziana a prevenire la malattia e ad aderire tempestivamente alla campagna vaccinale è fondamentale. Il vaccino antinfluenzale incarna la migliore strategia preventiva per gli anziani per ridurre l'impatto clinico dell'influenza".

"Ma nonostante le ampie dimostrazioni di sicurezza ed efficacia del vaccino, le coperture non raggiungono i valori minimi consigliati - osserva - In Sardegna dopo i buoni risultati della stagione 2020/21 con il raggiungimento di valori di copertura superiori al 60% negli over 65, nella stagione appena trascorsa abbiamo avuto un preoccupante abbassamento delle coperture, così come del resto in tutta Italia".

"Occorre invertire la rotta con la nuova campagna, che si conta di avviare rispettando le tempistiche indicate dal ministero della Salute", conclude. Ogni anno, si stima che il 50-70% delle ospedalizzazioni legate all'influenza ed il 70-85% dei decessi correlati alla contrazione di questo virus riguardino principalmente persone over 65. La presenza di comorbidità, inoltre, aumenta il rischio di complicanze e questo è motivo di preoccupazione visto che il 50% della popolazione tra i 65 e i 75 anni di età soffre di almeno una patologia cronica, percentuale che sale al 75% sopra gli 85 anni.